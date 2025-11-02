Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербинина и Петров: приняли решение не смотреть соревнования

Щербинина и Петров: приняли решение не смотреть соревнования
Комментарии

Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров рассказали, что решили не смотреть выступления соперников на Гран-при России.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено

Петров: Мы катались в своё удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей.

Щербинина: Я особо стараюсь не следить за оценками соперников.

Петров: По опыту прошлых сезонов приняли такое решение, не следим за соревнованиями до окончания вида. Я не обратил внимания, когда объявляли оценки Кати с Матвеем, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

На этапе Гран-при в Красноярске Щербинина и Петров в короткой программе заняли второе место с результатом 72,86 балла.

Материалы по теме
«Наша пермская молодёжь». Как Щербинина и Петров ворвались во взрослые соревнования?
Эксклюзив
«Наша пермская молодёжь». Как Щербинина и Петров ворвались во взрослые соревнования?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android