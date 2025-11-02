Щербинина и Петров: приняли решение не смотреть соревнования

Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров рассказали, что решили не смотреть выступления соперников на Гран-при России.

Петров: Мы катались в своё удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей.

Щербинина: Я особо стараюсь не следить за оценками соперников.

Петров: По опыту прошлых сезонов приняли такое решение, не следим за соревнованиями до окончания вида. Я не обратил внимания, когда объявляли оценки Кати с Матвеем, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

На этапе Гран-при в Красноярске Щербинина и Петров в короткой программе заняли второе место с результатом 72,86 балла.