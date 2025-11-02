Щербинина: мешают стразы на костюме, руки о них режутся

Фигуристка Таисия Щербинина, выступающая в паре с Артёмом Петровым, рассказала, что из-за страз на костюме режутся руки во время выброса.

Петров: Работа над ошибками после мемориала Панина-Коломенкина была сделана, потому что там мы откатали короткую недостаточно чисто.

Щербинина: Мне мешают стразы на костюме, поэтому руки о них во время выброса режутся. Менять костюм не хотим, прикольно же, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

На этапе Гран-при России в Красноярске Щербинина и Петров после короткой программы занимают второе место. Они получили от судей 72,86 балла.