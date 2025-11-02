Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Фигурное катание Новости

Щербинина: мешают стразы на костюме, руки о них режутся

Комментарии

Фигуристка Таисия Щербинина, выступающая в паре с Артёмом Петровым, рассказала, что из-за страз на костюме режутся руки во время выброса.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено

Петров: Работа над ошибками после мемориала Панина-Коломенкина была сделана, потому что там мы откатали короткую недостаточно чисто.

Щербинина: Мне мешают стразы на костюме, поэтому руки о них во время выброса режутся. Менять костюм не хотим, прикольно же, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

На этапе Гран-при России в Красноярске Щербинина и Петров после короткой программы занимают второе место. Они получили от судей 72,86 балла.

