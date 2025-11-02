Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Фигурное катание

«Поздравляем, вы увидели невероятную редкость». Чикмарёва и Янченков — о падении с тодеса

«Поздравляем, вы увидели невероятную редкость». Чикмарёва и Янченков — о падении с тодеса


Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков высказались о падении с тодеса в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске. За своё выступление спортсмены получили 66,60 балла и заняли третье место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено

Янченков: Хочу поздравить всех зрителей, потому что вы увидели невероятную редкость — падение с тодеса. Вина вся на мне, это была чисто моя ошибка, перешёл на заднюю часть конька, сильно долго стоял в дуге и поэтому упал.

Чикмарёва: Сегодня один день, завтра другой, завтра просто не будем думать о сегодняшней ошибке. Тренер поддержал нас после того, как мы вышли со льда, завтра другой день, будет всё по-другому, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Новости. Фигурное катание
