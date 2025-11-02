«Поздравляем, вы увидели невероятную редкость». Чикмарёва и Янченков — о падении с тодеса

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков высказались о падении с тодеса в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске. За своё выступление спортсмены получили 66,60 балла и заняли третье место.

Янченков: Хочу поздравить всех зрителей, потому что вы увидели невероятную редкость — падение с тодеса. Вина вся на мне, это была чисто моя ошибка, перешёл на заднюю часть конька, сильно долго стоял в дуге и поэтому упал.

Чикмарёва: Сегодня один день, завтра другой, завтра просто не будем думать о сегодняшней ошибке. Тренер поддержал нас после того, как мы вышли со льда, завтра другой день, будет всё по-другому, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.