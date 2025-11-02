«В планах он есть». Бойкова планирует исполнять четверной выброс в произвольной программе

Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, что планируют исполнять четверной выброс в произвольной программе на этапе Гран-при России в Красноярске. Спортсмены занимают первое место после короткой программы. За своё выступление они получили 78,55 балла.

«Настрой прекрасный. Думаю, что выброс будет. Мы все это увидим завтра. В планах он есть», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Вторыми в короткой программе стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 72,86 балла, тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (66,60).