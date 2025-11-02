Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«В планах он есть». Бойкова планирует исполнять четверной выброс в произвольной программе

«В планах он есть». Бойкова планирует исполнять четверной выброс в произвольной программе
Комментарии

Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, что планируют исполнять четверной выброс в произвольной программе на этапе Гран-при России в Красноярске. Спортсмены занимают первое место после короткой программы. За своё выступление они получили 78,55 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено

«Настрой прекрасный. Думаю, что выброс будет. Мы все это увидим завтра. В планах он есть», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Вторыми в короткой программе стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 72,86 балла, тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (66,60).

Материалы по теме
Бойкова и Козловский — о реакции тренера на прокат: он, как обычно, грозно кивнул
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android