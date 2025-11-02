Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Козловский: обычно не катаем КП в воскресенье, а произвольные — в понедельник

Козловский: обычно не катаем КП в воскресенье, а произвольные — в понедельник
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о расписании на этапе Гран-при России в Красноярске. В короткой программе спортсмены получили от судей 78,55 балла и заняли первое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено

«У нас достаточно удобное расписание здесь, в Красноярске. Оно позволяет жить абсолютно по московскому времени. Я спокойно ложусь спать в четыре утра, просыпаюсь в 10 и иду завтракать. У меня такой обычный московский режим. Думаю, сегодня будет точно так же. Не вижу смысла перестраиваться.

У нас здесь в целом необычная ситуация. Обычно произвольные программы мы не катаем в понедельник, как и короткие в воскресенье. Но ввиду праздников и особого расписания, мы относимся к этому как к обычному рабочему формату», — сказал Козловский в эфире Первого канала.

Материалы по теме
«В планах он есть». Бойкова планирует исполнять четверной выброс в произвольной программе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android