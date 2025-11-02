Козловский: обычно не катаем КП в воскресенье, а произвольные — в понедельник

Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о расписании на этапе Гран-при России в Красноярске. В короткой программе спортсмены получили от судей 78,55 балла и заняли первое место.

«У нас достаточно удобное расписание здесь, в Красноярске. Оно позволяет жить абсолютно по московскому времени. Я спокойно ложусь спать в четыре утра, просыпаюсь в 10 и иду завтракать. У меня такой обычный московский режим. Думаю, сегодня будет точно так же. Не вижу смысла перестраиваться.

У нас здесь в целом необычная ситуация. Обычно произвольные программы мы не катаем в понедельник, как и короткие в воскресенье. Но ввиду праздников и особого расписания, мы относимся к этому как к обычному рабочему формату», — сказал Козловский в эфире Первого канала.