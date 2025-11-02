Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский: на аренах Красноярска были наши победные ЧР и сборы к ОИ

Чемпионка Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, почему они любят выступать в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено

«Мы очень любим Красноярск как город. Здесь две арены, мы выступали на обеих. На одной из них два чемпионата России были, оба стали выигрышными для нас. Другая хранит в себе воспоминания о сборе к Олимпийским играм. Так что мы всегда рады сюда возвращаться.

Впервые за все семь приездов в Красноярск нам наконец-то удалось погулять по городу. Мы выбрались в центр. Нам очень понравилось. Очень-очень красиво. Замечательные добрые люди. Каждый раз приезжаем сюда и прекрасно проводим время», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

