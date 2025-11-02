Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU в Саскатуне, Александр Селевко — второй
Поделиться
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU, который проходит в Саскатуне (Канада). По сумме двух программ он набрал 333,81 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.81
2
Александр Селевко
Эстония
257.21
3
Као Миура
Япония
253.69
Вторым стал представитель Эстонии Александр Селевко с результатом 257,21 балла. Тройку лидеров замкнул Као Миура из Японии (253,69).
Фигурное катание. Гран-при ISU.Третий этап в Саскатуне (Канада). Мужчины. Итоговое положение:
- Илья Малинин (США) — 333,81 балла.
- Александр Селевко (Эстония) — 257,21.
- Као Миура (Япония) — 253,69.
- Кадзуки Томоно (Япония) — 251,46.
- Ника Эгадзе (Грузия) — 247,95.
- Николай Мемола (Италия) — 238,20.
- Роман Садовский (Канада) — 236,73.
- Стивен Гоголев (Канада) — 236,48.
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
21:55
-
21:45
-
21:23
-
18:13
-
17:32
-
17:21
-
17:16
-
17:11
-
17:06
-
16:57
-
16:55
-
16:54
-
16:46
-
16:39
-
16:26
-
15:59
-
15:52
-
15:47
-
15:46
-
15:15
-
14:54
-
14:49
-
14:42
-
14:35
-
14:34
-
14:25
-
14:24
-
14:10
-
14:03
-
13:43
-
13:14
-
13:00
-
12:42
-
12:40
-
12:39