Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Фигурное катание Новости

Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU в Саскатуне, Александр Селевко — второй

Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU в Саскатуне, Александр Селевко — второй
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU, который проходит в Саскатуне (Канада). По сумме двух программ он набрал 333,81 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.81
2
Александр Селевко
Эстония
257.21
3
Као Миура
Япония
253.69

Вторым стал представитель Эстонии Александр Селевко с результатом 257,21 балла. Тройку лидеров замкнул Као Миура из Японии (253,69).

Фигурное катание. Гран-при ISU.Третий этап в Саскатуне (Канада). Мужчины. Итоговое положение:

  1. Илья Малинин (США) — 333,81 балла.
  2. Александр Селевко (Эстония) — 257,21.
  3. Као Миура (Япония) — 253,69.
  4. Кадзуки Томоно (Япония) — 251,46.
  5. Ника Эгадзе (Грузия) — 247,95.
  6. Николай Мемола (Италия) — 238,20.
  7. Роман Садовский (Канада) — 236,73.
  8. Стивен Гоголев (Канада) — 236,48.
