Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU в Саскатуне, Александр Селевко — второй

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU, который проходит в Саскатуне (Канада). По сумме двух программ он набрал 333,81 балла.

Вторым стал представитель Эстонии Александр Селевко с результатом 257,21 балла. Тройку лидеров замкнул Као Миура из Японии (253,69).

Фигурное катание. Гран-при ISU.Третий этап в Саскатуне (Канада). Мужчины. Итоговое положение:

Илья Малинин (США) — 333,81 балла. Александр Селевко (Эстония) — 257,21. Као Миура (Япония) — 253,69. Кадзуки Томоно (Япония) — 251,46. Ника Эгадзе (Грузия) — 247,95. Николай Мемола (Италия) — 238,20. Роман Садовский (Канада) — 236,73. Стивен Гоголев (Канада) — 236,48.