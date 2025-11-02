Илья Малинин обновил мировой рекорд по баллам в произвольной программе

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин на третьем Гран-при ISU в Саскатуне (Канада) получил от судей 228,97 баллов. Спортсмен обновил свой же мировой рекорд на 1,18 балла, который был установлен на чемпионате мира — 2024.

Малинин стал победителем этапа с результатом 333,81 балла. Вторым стал представитель Эстонии Александр Селевко (257,21). Тройку лидеров замкнул Као Миура из Японии (253,69).

Фигурное катание. Гран-при ISU.Третий этап в Саскатуне (Канада). Мужчины. Итоговое положение: