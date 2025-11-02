Илья Малинин обновил мировой рекорд по баллам в произвольной программе
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин на третьем Гран-при ISU в Саскатуне (Канада) получил от судей 228,97 баллов. Спортсмен обновил свой же мировой рекорд на 1,18 балла, который был установлен на чемпионате мира — 2024.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.81
2
Александр Селевко
Эстония
257.21
3
Као Миура
Япония
253.69
Малинин стал победителем этапа с результатом 333,81 балла. Вторым стал представитель Эстонии Александр Селевко (257,21). Тройку лидеров замкнул Као Миура из Японии (253,69).
Фигурное катание. Гран-при ISU.Третий этап в Саскатуне (Канада). Мужчины. Итоговое положение:
- Илья Малинин (США) — 333,81 балла.
- Александр Селевко (Эстония) — 257,21.
- Као Миура (Япония) — 253,69.
- Кадзуки Томоно (Япония) — 251,46.
- Ника Эгадзе (Грузия) — 247,95.
