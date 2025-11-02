Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин обновил личный рекорд по сумме двух программ

Илья Малинин обновил личный рекорд по сумме двух программ
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин обновил личный рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На третьем этапе Гран-при ISU в Саскатуне (Канада) спортсмен получил 333,81 балла. Ранее его лучшим результатом было 333,76 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.81
2
Александр Селевко
Эстония
257.21
3
Као Миура
Япония
253.69

Мировой рекорд по сумме двух программ принадлежит олимпийскому чемпиону 2022 года в мужском одиночном катании американцу Нэйтану Чену (335,30), который был установлен на финале Гран-при в Турине в 2019 году.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Третий этап в Саскатуне (Канада). Мужчины. Итоговое положение:

  1. Илья Малинин (США) — 333,81 балла.
  2. Александр Селевко (Эстония) — 257,21.
  3. Као Миура (Япония) — 253,69.
  4. Кадзуки Томоно (Япония) — 251,46.
  5. Ника Эгадзе (Грузия) — 247,95.
Материалы по теме
Илья Малинин обновил мировой рекорд по баллам в произвольной программе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android