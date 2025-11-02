Илья Малинин обновил личный рекорд по сумме двух программ

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин обновил личный рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На третьем этапе Гран-при ISU в Саскатуне (Канада) спортсмен получил 333,81 балла. Ранее его лучшим результатом было 333,76 балла.

Мировой рекорд по сумме двух программ принадлежит олимпийскому чемпиону 2022 года в мужском одиночном катании американцу Нэйтану Чену (335,30), который был установлен на финале Гран-при в Турине в 2019 году.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Третий этап в Саскатуне (Канада). Мужчины. Итоговое положение:

Илья Малинин (США) — 333,81 балла. Александр Селевко (Эстония) — 257,21. Као Миура (Япония) — 253,69. Кадзуки Томоно (Япония) — 251,46. Ника Эгадзе (Грузия) — 247,95.