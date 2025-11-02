Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли этап Гран-при ISU в Саскатуне в танцах на льду

Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стали победителями третьего этапа серии Гран-при ISU, который проходит в Саскатуне (Канада). По сумме двух программ они получили от судей 202,89 балла

Вторыми стали представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс с результатом 200,92. Тройку лидеров замкнули канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага (192,41).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Третий этап в Саскатуне (Канада). Танцы на льду. Итоговое положение:

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 202,89 балла. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 200,92. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 192,41. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 191,23. Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) — 181,19. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 180,41. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) — 179,41. Дженнифер Янзе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан (Германия) — 178,28. Эмили Братти/Йен Сомервилль (США) — 166,32. Лия Несет/Артём Маркелов (США) — 165,19.