Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли этап Гран-при ISU в Саскатуне в танцах на льду
Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стали победителями третьего этапа серии Гран-при ISU, который проходит в Саскатуне (Канада). По сумме двух программ они получили от судей 202,89 балла
Вторыми стали представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс с результатом 200,92. Тройку лидеров замкнули канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага (192,41).
Фигурное катание. Гран-при ISU. Третий этап в Саскатуне (Канада). Танцы на льду. Итоговое положение:
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 202,89 балла.
- Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 200,92.
- Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 192,41.
- Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 191,23.
- Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) — 181,19.
- Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 180,41.
- Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) — 179,41.
- Дженнифер Янзе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан (Германия) — 178,28.
- Эмили Братти/Йен Сомервилль (США) — 166,32.
- Лия Несет/Артём Маркелов (США) — 165,19.
