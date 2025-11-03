«Гениальный фигурист». Губерниев назвал памятный момент, связанный с Плющенко

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об известном бывшем фигуристе Евгении Плющенко и вспомнил памятный момент, связанный с Олимпийскими играми 2002 года.

«Евгений — абсолютно гениальный фигурист. Вспоминаю мою и его первую Олимпиаду, когда он, будучи фаворитом, проиграл Ягудину. И я помню рой журналистов, который до произвольной программы кричал «Виват, виват, Женя». Потом, когда он стал вторым, про него все забыли и все носили на руках Ягудина. Он шёл грустный, но было понятно, что это серебро — предвестник больших побед. Карьера была мощнейшая», — приводит слова Губерниева издание News.ru.

Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион мира, семикратный победитель чемпионатов Европы и десятикратный чемпион России по фигурному катанию. В 2017 году он завершил спортивную карьеру.

