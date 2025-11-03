Скидки
«Не ожидал, что окажусь на пьедестале». Селевко — после первой медали Гран-при

Эстонский фигурист Александр Селевко, выигравший впервые в истории эстонского мужского фигурного катания медаль этапа серии Гран-при, прокомментировал своё выступление. За две программы фигурист получил от судей 257,21 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.81
2
Александр Селевко
Эстония
257.21
3
Као Миура
Япония
253.69

«Я действительно очень счастлив, что это случилось. Когда приехал сюда, не ожидал вообще, что окажусь на пьедестале.

Очень рад тому, что сегодня сделал. Это не было чем-то идеальным, но я горжусь своей произвольной программой.

Идея программы — это возрождение и буря внутри человека. Ближе к концу, там, где второй аксель, это, к сожалению, сегодня не получилось, а это и есть пик этого взрыва. Программа поставлена Дэвидом Уилсоном и Сандрой Безик», — приводит слова Селевко Golden Skate.

Александр Селевко является серебряным призёром чемпионата Европы (2024). Его младший брат Михаил — также известный фигурист.

Второй этап Гран-при ISU по фигурному катанию прошёл в Канаде.

Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU в Саскатуне, Александр Селевко — второй
