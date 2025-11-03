«Будто на автопилоте». Малинин — после нового рекорда и победы на этапе Гран-при

Американский фигурист Илья Малинин, ставший победителем этапа Гран-при ISU в Канаде и установивший новый личный рекорд по сумме баллов за две программы (333,81), прокомментировал своё выступление.

«Я действительно чувствую себя удовлетворённым своим сегодняшним выступлением. Мне кажется, это было одним из моих лучших прокатов в этом сезоне. После возвращения с Гран-при Франции я хорошо поработал над чистотой и чувством уверенности на льду — определённо ощутил это сегодня в программе.

Что касается рекордных баллов, то, когда я начал вливаться в программу, даже, точнее сказать, после третьего прыжка, я почувствовал, что всё складывается. Практически было ощущение, будто я на автопилоте, и всё происходило элемент за элементом. Я чувствовал себя уверенным даже во второй половине. Конечно, по моему личному мнению, это не было идеальным, всегда есть что-то, что можно добавить. Знаю, что, надеюсь, смогу сделать рекорд выше», — приводит слова Малинина Golden Skate.