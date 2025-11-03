Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Будто на автопилоте». Малинин — после нового рекорда и победы на этапе Гран-при

«Будто на автопилоте». Малинин — после нового рекорда и победы на этапе Гран-при
Аудио-версия:
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин, ставший победителем этапа Гран-при ISU в Канаде и установивший новый личный рекорд по сумме баллов за две программы (333,81), прокомментировал своё выступление.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.81
2
Александр Селевко
Эстония
257.21
3
Као Миура
Япония
253.69

«Я действительно чувствую себя удовлетворённым своим сегодняшним выступлением. Мне кажется, это было одним из моих лучших прокатов в этом сезоне. После возвращения с Гран-при Франции я хорошо поработал над чистотой и чувством уверенности на льду — определённо ощутил это сегодня в программе.

Что касается рекордных баллов, то, когда я начал вливаться в программу, даже, точнее сказать, после третьего прыжка, я почувствовал, что всё складывается. Практически было ощущение, будто я на автопилоте, и всё происходило элемент за элементом. Я чувствовал себя уверенным даже во второй половине. Конечно, по моему личному мнению, это не было идеальным, всегда есть что-то, что можно добавить. Знаю, что, надеюсь, смогу сделать рекорд выше», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Материалы по теме
Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU в Саскатуне, Александр Селевко — второй
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android