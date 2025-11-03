Скидки
Гиллес и Пуарье прокомментировали своё победное выступление на Гран-при Канады

Гиллес и Пуарье прокомментировали своё победное выступление на Гран-при Канады
Выступающие в танцах на льду канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, выигравшие этап Гран-при ISU в Канаде, прокомментировали своё выступление. За два танца фигуристы набрали 202,89 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Танцы на льду. Произвольный танец
02 ноября 2025, воскресенье. 21:40 МСК
Окончено
1
Канада
2
Литва
3
Канада

Пуарье. Мне кажется, это не лучшее наше выступление, но это и наш первый старт в сезоне. Мы выйдем с этого соревнования, зная, что впереди много почвы для работы, и мы очень запряжены на работу по возвращении домой. В общем, мы рады наконец-то начать сезон и дать самим себе импульс по мере приближения к Олимпиаде. Мы это воспринимаем как ступеньки к остальной части сезона.

Гиллес. Думаю, каждая победа — это отдельный момент в жизни. Наша первая — очевидно самая особенная: ты видишь своих героев, выигрывающих золото, и вот когда ты его сам наконец получаешь, это в моменте кажется новаторским.

То, где мы сейчас, — это ещё одна ступень, но, опять же, очень здорово поразмышлять и сказать: «Смотрите, это то, чего мы хотели, будучи детьми, и теперь мы можем выигрывать шесть раз подряд». Очень польщены и горды собой.

Очевидно, сегодняшняя шестая победа случилась не так, как хотелось бы, но мы очень рады, что смогли выдать хороший ритм-танец вчера, который нас придержал на лидирующей позиции, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

