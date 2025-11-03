Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, стали победителями второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. За два танца подопечные Александра Жулина набрали 210,81 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
03 ноября 2025, понедельник. 10:00 МСК
Окончено

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые получили от судей суммарно 204,54 балла. Тройку призёров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко, чей общий результат составил 189,21.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Красноярске. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Александра Степанова/Иван Букин — 210,81.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 204,54.
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 189,21.
4. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 185,50.
5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 180,72.
6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 176,91.
7. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков — 161,30.
8. Александра Прокопец/Александр Васькович — 160,83.
9. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 158,37.
10. Александра Шинкаренко/Михаил Антонов — 156,72.

Материалы по теме
Степанова/Букин довели Худайбердиеву до слёз. Они заработали космические баллы. LIVE
Live
Степанова/Букин довели Худайбердиеву до слёз. Они заработали космические баллы. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android