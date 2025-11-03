Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, стали победителями второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. За два танца подопечные Александра Жулина набрали 210,81 балла.
Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые получили от судей суммарно 204,54 балла. Тройку призёров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко, чей общий результат составил 189,21.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Красноярске. Танцы на льду. Итоговые результаты
1. Александра Степанова/Иван Букин — 210,81.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 204,54.
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 189,21.
4. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 185,50.
5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 180,72.
6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 176,91.
7. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков — 161,30.
8. Александра Прокопец/Александр Васькович — 160,83.
9. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 158,37.
10. Александра Шинкаренко/Михаил Антонов — 156,72.