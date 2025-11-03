Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, стали победителями второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. За два танца подопечные Александра Жулина набрали 210,81 балла.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые получили от судей суммарно 204,54 балла. Тройку призёров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко, чей общий результат составил 189,21.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Красноярске. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Александра Степанова/Иван Букин — 210,81.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 204,54.

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 189,21.

4. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 185,50.

5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 180,72.

6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 176,91.

7. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков — 161,30.

8. Александра Прокопец/Александр Васькович — 160,83.

9. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 158,37.

10. Александра Шинкаренко/Михаил Антонов — 156,72.