Степанова и Букин рассказали, считают ли свою новую ПП подходящей для Олимпиады в Милане

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду и ставшие победителями этапа Гран-при России в Красноярске, ответили на вопрос, считают ли свой новый произвольный танец подходящим для Олимпийских игр, которые пройдут в Милане.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
03 ноября 2025, понедельник. 10:00 МСК
Окончено

Степанова и Букин являлись главными российскими претендентами на участие в Олимпиаде-2026, однако в мае текущего года не получили необходимого для этого нейтрального статуса.

«Сложный вопрос. Ты знаешь, у меня есть любимые программы. Эта тоже входит в список лучших. Мы её уже безумно любим. Да, она сложна в проживании эмоций, но если удастся их поймать, то я точно могу сказать, что пока никогда не чувствовал такого ни в одной программе, кроме этой. Сейчас задача — найти это состояние не только на тренировках, но и на льду на соревнованиях», — сказали Степанова и Букин в эфире Первого канала.

