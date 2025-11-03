«Зажало спину сильно». Фигуристка Миронова — о травме перед ПТ на Гран-при

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, рассказала, что столкнулась с травмой перед прокатом произвольного танца на этапе Гран-при России в Красноярске.

«В ритм-танце случилась моя классическая ошибка. Думаю, перенервничала, пережало меня. Ощущения были такие. В произвольном я, к сожалению, не смогла полностью выложиться, потому что травмировалась перед прокатом. Мне зажало спину достаточно сильно, движения тела были достаточно ограничены.

Состояние по завершении соревнований немножко убитое. Обычно наполненно себя чувствуешь, а сейчас немножко пониженные ощущения. Надеюсь, к следующему этапу в Омске всё будет хорошо», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.