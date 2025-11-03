Скидки
«Хочется смыть проклятие». Миронова и Устенко — о срыве Щербаковой и Гончарова на Гран-при

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, объяснила срыв в финале Гран-при.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
03 ноября 2025, понедельник. 10:00 МСК
Окончено

— Вы остались здесь без медали финала Гран-при из-за сорванного вращения, сегодня Щербакова/Гончаров сорвали вращение в Красноярске и остались без медали, как это можно объяснить?

Устенко. Проклятье Устенко.

Миронова. Мы в прошлом сезоне тоже были в шоке, честно говоря. Поддержите их, такие ошибки — их не делают на тренировках, они никогда не происходят, они происходят тогда, когда ты их не ждёшь. Аню с Егором хочется только поддержать, мы соперники только на льду, никак не враги. Чисто по-человечески ребят хочется обнять, смыть это проклятье, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

