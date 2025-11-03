Скидки
Миронова/Устенко отказались сниматься с произвольного танца на Гран-при из-за травмы

Миронова/Устенко отказались сниматься с произвольного танца на Гран-при из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, рассказала, что они с партнёром решили не сниматься с произвольного танца на этапе Гран-при в Красноярске из-за травмы Мироновой.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
03 ноября 2025, понедельник. 10:00 МСК
Окончено

«Нам важно было отъехать произвольный. В голове прыгали мысли «доеду — не доеду», действительно было больно двигаться и дышать. Самая главная победа для меня и для Жени — просто переступить и понять, что даже с таким состоянием мы можем доехать достаточно успешно.

Были ли мысли сниматься с произвольного? Мы не можем сняться с произвольного танца, потому что нам надо отобраться на чемпионат России. Даже если мысль возникла в моменте, она была сразу же отменена. Насколько серьёзные проблемы, я не знаю, данное состояние проходит либо неделю, либо две. У меня уже так было, это, возможно, моё слабое место. Буду делать ЛФК, перерыва не будет, надо ехать в Омск», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

