Миронова/Устенко отказались сниматься с произвольного танца на Гран-при из-за травмы

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, рассказала, что они с партнёром решили не сниматься с произвольного танца на этапе Гран-при в Красноярске из-за травмы Мироновой.

«Нам важно было отъехать произвольный. В голове прыгали мысли «доеду — не доеду», действительно было больно двигаться и дышать. Самая главная победа для меня и для Жени — просто переступить и понять, что даже с таким состоянием мы можем доехать достаточно успешно.

Были ли мысли сниматься с произвольного? Мы не можем сняться с произвольного танца, потому что нам надо отобраться на чемпионат России. Даже если мысль возникла в моменте, она была сразу же отменена. Насколько серьёзные проблемы, я не знаю, данное состояние проходит либо неделю, либо две. У меня уже так было, это, возможно, моё слабое место. Буду делать ЛФК, перерыва не будет, надо ехать в Омск», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.