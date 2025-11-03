Скидки
«Мы не всем довольны». Степанова и Букин — о первом выступлении в сезоне

Комментарии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду и ставшие победителями этапа Гран-при России в Красноярске, высказались о первом прокате в сезоне.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
03 ноября 2025, понедельник. 10:00 МСК
Окончено

Букин. 11 месяцев — я могу сказать, что по ощущениям это действительно достаточно большой перерыв.

Степанова. Это был наш первый старт, мы не выступали на прокатах и сразу ворвались именно в соревновательный период, нигде не обкатав наши программы. На сегодняшний день не всем мы можем быть довольны, но мы рады, что большую часть, над которой мы работали, мы её сегодня и вчера выполнили, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

