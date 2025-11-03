Степанова и Букин рассказали о работе над новой произвольной программой

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах льду и ставшие победителями этапа Гран-при в Красноярске, рассказали о работе над новой произвольной программой.

«Эту идею ещё в середине предыдущего сезона нам предложил Сергей Георгиевич Петухов, наш хореограф. Огромное ему за это спасибо, потому что с ним мы много работаем над этой программой и будем работать ещё больше. Нам не хватает в ней эмоциональных включений, поэтому она одна из наших любимых.

Она непростая, она очень тягучая, плавная, мягкая, дышащая, и в конце только можешь разорваться от эмоций. Эту нежность нужно стараться проносить через всю программу, чтобы последняя часть была очень активна, чтобы она действительно поднимала зал и нас самих внутри будоражила», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.