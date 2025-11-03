Кагановская и Некрасов сообщили, что уйдут в отпуск на неделю после двух этапов Гран-при

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, рассказали, что уйдут на недельный отпуск после выступления на двух этапах Гран-при России подряд. На своём втором этапе, в Красноярске, спортсмены заняли второе место.

Кагановская. Трудно сказать, что мы улучшились, у нас было три дня после предыдущего этапа Гран-при. За эти три дня мы много работали над поддержкой в короткой программе, катали произвольный, улучшались. Сейчас было выходить поспокойнее, все нервные клетки остались на предыдущем этапе (улыбается). Менее на контроле, чем на предыдущем этапе, проехали, получилось себя отпустить, получать удовольствие, а не думать о каждом шаге.

Некрасов. Может быть, где-то было чуть-чуть нервозно, но у нас была полноценная большая неделя. Два этапа подряд — первый раз такое, посмотрим.

Кагановская. Какие ощущения от выступлений две недели подряд? Ощущения радости, потому что нам обещали недельный отпуск (улыбается), — передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.