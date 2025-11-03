Скидки
Кагановская и Некрасов — о работе с Ришо: ничего сами не меняем, всё через маэстро

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, рассказали о работе с Бенуа Ришо.

Кагановская. Мы продолжаем быть на связи, он смотрит соревнования, высказывает своё мнение. Если он что-то хочет изменить, то это, естественно, созвон по видеосвязи. Ничего сами мы не меняем, всё через маэстро.

Некрасов. С Бенуа мы созваниваемся, говорим: «Надо поработать». Договариваемся, в какой день и время, стараемся по максимуму пройти всё, что ему не нравится или если что-то надо добавить. Из последнего он говорил, что в финале нужно больше скорости. Мы ему: «Хорошо, но это будет в процессе» (улыбается), — передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

