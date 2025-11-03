Степанова и Букин: такой долгий перерыв в 11 месяцев не играет нам в плюс

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах льду и ставшие победителями этапа Гран-при в Красноярске, рассказали о перерыве в карьере.

«11 месяцев — это достаточно большой перерыв. Это был наш первый старт. Мы не выступали на прокатах, так что сразу ворвались в соревновательный период, буквально нигде не обкатав наши программы. Так что на сегодняшний день не всем мы можем быть довольны, но мы рады, что большую часть, над чем работали, выполнили и вчера, и сегодня. А в целом не всем довольны. Такой долгий перерыв в 11 месяцев не играет в плюс», — приводит слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.