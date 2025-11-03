Скидки
Кагановская/Некрасов назвали свой топ постановок в танцах на льду в олимпийском сезоне

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, занявшие второе место на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, назвали свои постановки-фавориты в танцах на льду в текущем олимпийском сезоне.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
03 ноября 2025, понедельник. 10:00 МСК
Окончено

Некрасов. Видео последнего Гран-при пока не смотрели, только результаты. Следим за всеми соревнованиями, которые проходят: «челленджеры», Гран-при, какие-то «бэшки»… Стараемся смотреть их. Кто-то, может быть, будет как-то экспериментировать, сделает какой-то интересный элемент, мы запомним, может быть, чуть-чуть переделаем (улыбается).

Кагановская. Нам самим интересно посмотреть на взрослые пары, на всех участников Гран-при. У всех новые постановки. Примериваем ли свои силы? Нет, это просто абстрактный интерес. Кого могли бы выделить на международной арене? Сизерон.

Некрасов. Если кратко: Фурнье Бодри/Сизерон, Чок/Бейтс, ещё не видел программу Пуарье, но думаю, это тоже было классно.

Кагановская. Мне понравилась постановка от Бенуа Ришо у Эмилии Зингас и Вадима Колесника, очень интересные «Ромео и Джульетта». Также очень интересную идею взяли Фир/Гибсон, не помню, чтобы кто-то что-то подобное брал, — передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Кагановская и Некрасов — о работе с Ришо: ничего сами не меняем, всё через маэстро
