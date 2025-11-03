Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Василиса Кагановская оценила олимпийский костюм Мэдисон Чок с очень длинной юбкой

Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая с Максимом Некрасовым в танцах на льду, оценила олимпийский костюм американки Мэдисон Чок с очень длинной юбкой.

«Костюм Мэдисон Чок — это что-то. Сами хотели бы что-то подобное длинное? Нет, пока что не хочу (улыбается). Наоборот, пытаюсь покороче. Например, с юбкой на произвольный было, просила чуть-чуть покороче, чуть-чуть повыше коленочек, пожалуйста.

Может, в будущем. Конечно, это интересно, но в ней нужно и тренироваться ежедневно. Мне кажется, это тяжело, но интересно», — передаёт слова Василисы Кагановской корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

