Алиса Двоеглазова выиграла этап Гран-при в Красноярске, ученица Липницкой — 2-я

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, стала победительницей второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. За два выступления спортсменка получила от судей 217,79 балла. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
217.79
2
Анна Ляшенко
Ростовская область
197.57
3
Елизавета Куликова
Москва
189.30

Второе место заняла ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Анна Ляшенко, набравшая за два проката 197,57 балла. Тройку призёров замкнула Елизавета Куликова, чья сумма баллов составила 189,30.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Красноярске. Одиночное катание. Женщины. Итоговые результаты

1. Алиса Двоеглазова — 217,79.
2. Анна Ляшенко — 197,57.
3. Елизавета Куликова — 189,30.
4. Мария Елисова — 188,23.
5. Ева Зубкова — 173,68.
6. Мария Пулина — 163,83.
7. Софья Важнова — 161,45.

