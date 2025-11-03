«Хотим вернуться на международную арену». Степанова и Букин — о продолжении карьеры

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах льду и ставшие победителями этапа Гран-при в Красноярске, рассказали о продолжении карьеры.

«Мы не всё показали, не полностью себя раскрыли, не ушли на том пике, на котором хотели бы себя видеть. Пересматривая нашу программу, мы всё равно видим в ней ещё много потенциала. Мы просим тренеров, чтобы они нам сказали, когда, на их взгляд, мы дойдём до пика. Не в плане, что мы достигнем совершенства, а в плане, что в конкретной программе нам больше некуда будет расти. Тем более что в этом году у нас с Иваном будет 20 лет вместе. Это юбилейная шикарная дата. Поэтому на сегодняшний день для нас мы ещё не всё показали. И, конечно, хочется вернуться на ту арену, на которой мы всю жизнь выступали, на международную арену. И побывать на самых главных стартах мира», — приводит слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.