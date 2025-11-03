Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова и Букин — об акробатике в танцах: ведь тот же Сизерон выиграл ОИ не из-за этого

Степанова и Букин — об акробатике в танцах: ведь тот же Сизерон выиграл ОИ не из-за этого
Комментарии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах льду и ставшие победителями этапа Гран-при в Красноярске, высказались об акробатике в танцах.

«Акробатические элементы не зависят от возраста, скорее, от пропорций. Те же Чок/Бэйтс делают высокие поддержки, когда он её поднимает. Но там девочка намного ниже своего партнёра, наша молодая пара Василиса с Максимом также отличаются по росту. Ведь если вставлять это в программу, это выглядит интересно. Но тот же Гийом Сизерон выиграл Олимпиаду не из-за акробатики. Просто у каждого свои фишки и особенности», — приводит слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Материалы по теме
Двоеглазова в отчаянии из-за ошибки на кваде! Золото ученицы Тутберидзе вторично? LIVE
Live
Двоеглазова в отчаянии из-за ошибки на кваде! Золото ученицы Тутберидзе вторично? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android