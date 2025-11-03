Степанова и Букин — об акробатике в танцах: ведь тот же Сизерон выиграл ОИ не из-за этого

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах льду и ставшие победителями этапа Гран-при в Красноярске, высказались об акробатике в танцах.

«Акробатические элементы не зависят от возраста, скорее, от пропорций. Те же Чок/Бэйтс делают высокие поддержки, когда он её поднимает. Но там девочка намного ниже своего партнёра, наша молодая пара Василиса с Максимом также отличаются по росту. Ведь если вставлять это в программу, это выглядит интересно. Но тот же Гийом Сизерон выиграл Олимпиаду не из-за акробатики. Просто у каждого свои фишки и особенности», — приводит слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.