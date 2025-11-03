«У меня уже закончились мысли, что изменить». Двоеглазова — об ошибке на четверном лутце

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, высказалась об ошибке на четверном лутце в рамках второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. За два выступления спортсменка получила от судей 217,79 балла и стала победительницей этапа.

«Рада, что выиграла свой первый дебютный этап Гран-при. Первое, что приходит в голову, — мой четверной лутц, очень обидно, я перепробовала много заходов с Даниилом Глейхенгаузом, выходила злая, но, видимо, надо что-то менять, у меня уже закончились мысли, что нужно изменить в тренировочном процессе. Может, стоит забыть о нём на время? Возможно», — сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.