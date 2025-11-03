Скидки
«Устали от этого вопроса». Букин — о конкуренции с Кагановской/Некрасовым

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах льду и ставшие победителями этапа Гран-при в Красноярске, высказались о конкуренции в фигурном катании.

«Это уже шестой-седьмой вопрос на этом старте. Честно сказать, я от него устал. Может быть его как-то перефразировать, чтобы было поинтереснее. Просто скажу, что конкуренция — это двигатель прогресса. Без неё бы ничего не было. Потому что в любом виде спорта, где бы мы ни находились, именно конкуренция решает всё. Я искренне желаю всем удачи. И неважно, это мне конкурент или нет. Я верю в наших спортсменов. В них есть душа — то, что отличает русскую школу от международной», — приводит слова Букина корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

