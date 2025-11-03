Степанова и Букин — о Сизероне: у него супер получается с любой из партнёрш

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах льду и ставшие победителями этапа Гран-при в Красноярске, высказались о французском фигуристе Гийоме Сизероне.

«Мы его очень любим искренне. Ещё с юниоров катались с ними на одной арене. Обыграли его на чемпионате мира среди юниоров? Ну, он тогда другой был. Я в восторге от того, как они вышли сейчас. Какую работу они проделали. У него супер получается с любой из партнёрш. С новой он также смотрится… Ну он офигенный. Спорить тут нет смысла. Круто, что мы вместе выступали на одном льду», — приводит слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.