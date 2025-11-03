Букин: поняли, что лучше выступать даже неготовыми, чем отдаваться на тренировках

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду и выигравшие этап Гран-при России в Красноярске, заявили, что, по их мнению, лучше копить силы и эмоции для стартов, нежели отдавать их на тренировках.

«Ты можешь на тренировках работать, но, когда приезжаешь на старт, всё меняется. Мы поняли, что хотим чуть больше стартовать. Вместо тренировок лучше отдавать эти эмоции на стартах. Может быть, где-то неготовыми будем, но лучше выступать, чем отдавать по пять часов в день на тренировки», — приводит слова Букина корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Следующим этапом Гран-при для фигуристов станет турнир в Москве.