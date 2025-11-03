Степанова и Букин: в какой-то момент мы были в 10 сотых от Чок/Бэйтс на Олимпиаде

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду и ставшие победителями этапа Гран-при России в Красноярске, рассказали, что внимательно следят за соревнованиями на международной арене, а также вспомнили случай, когда их отрыв в оценках от действующих чемпионов мира Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, представляющих США, был минимальным.

«Мы очень внимательно следим за международной ареной. Потому что всё это наши конкуренты. В какой-то момент мы были в 10 или 20 сотых от Чок/Бэйтс на Олимпиаде, а сейчас мы не можем даже на одном старте выступить. Ну, как есть», — приводит слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.