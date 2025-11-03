Скидки
Ляшенко рассказала, как Липницкая отреагировала на её прокат

Ляшенко рассказала, как Липницкая отреагировала на её прокат
Российская фигуристка Анна Ляшенко, выступающая в одиночном катании и тренирующаяся под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, рассказала, как наставница отреагировала на её прокат на Гран-при в Красноярске.

«Она сказала: «Ты меня до инфаркта доведёшь». Я думаю, что это из-за ошибки на дупле, я его прямо вытащила. Я практически всегда катаю чисто, редко бывают срывы. В последние время были проблемы с последним лутцем, но потом поменяли заход и стало легче. Самый сложный — каскад лутц-тулуп, после него я отпускаю и становится легче», — передаёт слова Ляшенко корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Про итогам турнира Анна Ляшенко набрала за две программы 197,57 балла и заняла второе место.

