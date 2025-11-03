Ученица Липницкой Ляшенко: в заявке была ошибка
Российская фигуристка Анна Ляшенко, выступающая в одиночном катании и тренирующаяся под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, рассказала, что в её предстартовой заявке на прыжковый контент была допущена ошибка и вместо тройного акселя спортсменка планировала исполнить двойной.
Про итогам турнира Анна Ляшенко набрала за две программы 197,57 балла и заняла второе место.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
217.79
2
Анна Ляшенко
Ростовская область
197.57
3
Елизавета Куликова
Москва
189.30
«Мы заявляли произвольную программу с двойным акселем, почему-то в заявку вписали тройной. Пока что начинаем двигаться по накатанной без элементов ультра-си, делаем ставку на чистоту», — передаёт слова Ляшенко корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.
Комментарии
