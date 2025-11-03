Скидки
Ученица Давыдова Куликова: не понимаю, откуда такая любовь к фигурному катанию

17-летняя российская фигуристка Елизавета Куликова рассказала, что любит получать поддержку от зрителей во время своих прокатов.

«Не понимаю, откуда у меня такая любовь к фигурному катанию. Я люблю, когда меня поддерживают зрители. Когда всё идёт по плану, хочется кататься, не хочется даже заканчивать программу. Наверное, я могу взять энергетикой, для этой энергетики мне нужно набраться уверенности. Делаю упор на вторую оценку», — передаёт слова Куликовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Ранее Куликова заняла третье место на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

