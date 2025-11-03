Ученица Тутберидзе Двоеглазова: в программе секунда в секунду принимала решения
Поделиться
Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Алиса Двоеглазова, выигравшая этап Гран-при России в Красноярске, рассказала, что в своей произвольной программе принимала решения «секунда в секунду».
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
217.79
2
Анна Ляшенко
Ростовская область
197.57
3
Елизавета Куликова
Москва
189.30
«Я готовила к себя к такому исходу событий, что что-то не получится, и понимала, что может произойти всё что угодно. В программе секунда в секунду принимала решения. Этери Георгиевна говорит: «Считать, считать».
Мама с детства учила, что нужно просчитывать, и поэтому у меня несколько раз было, что я была без победы или пьедестала, потому что надо было сделать на один оборот меньше, чтобы повторов не было», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
14:46
-
14:35
-
14:33
-
14:28
-
14:20
-
14:06
-
13:54
-
13:46
-
13:43
-
13:40
-
13:36
-
13:33
-
13:32
-
13:25
-
13:21
-
13:13
-
12:54
-
12:50
-
12:37
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:05
-
11:56
-
11:37
-
11:30
-
11:02
-
10:36
-
09:30
-
08:54
- 2 ноября 2025
-
23:20
-
21:55
-
21:45
-
21:23
-
18:13