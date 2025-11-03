Скидки
Ученица Тутберидзе Двоеглазова: в программе секунда в секунду принимала решения

Ученица Тутберидзе Двоеглазова: в программе секунда в секунду принимала решения
Комментарии

Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Алиса Двоеглазова, выигравшая этап Гран-при России в Красноярске, рассказала, что в своей произвольной программе принимала решения «секунда в секунду».

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
217.79
2
Анна Ляшенко
Ростовская область
197.57
3
Елизавета Куликова
Москва
189.30

«Я готовила к себя к такому исходу событий, что что-то не получится, и понимала, что может произойти всё что угодно. В программе секунда в секунду принимала решения. Этери Георгиевна говорит: «Считать, считать».

Мама с детства учила, что нужно просчитывать, и поэтому у меня несколько раз было, что я была без победы или пьедестала, потому что надо было сделать на один оборот меньше, чтобы повторов не было», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

