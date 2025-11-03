Скидки
Фигурное катание

Ученица Тутберидзе Двоеглазова рассказала, как настраивается на четверной лутц

Комментарии

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, как настраивается на исполнение одного из самых сложных прыжков фигурного катания — четверного лутца.

Алиса Двоеглазова выиграла второй этап Гран-при России в Красноярске, набрав 217,79 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
217.79
2
Анна Ляшенко
Ростовская область
197.57
3
Елизавета Куликова
Москва
189.30

«Я попробовала уже три выступления по-разному себя настраивать на четверной лутц, пока что мыслей нет, что нужно поменять и что сделать дальше, чтобы получился этот прыжок», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

В текущем сезоне Алиса Двоеглазова дебютирует на взрослых соревнованиях по фигурному катанию.

