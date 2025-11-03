Скидки
Фигурное катание

Николай Угожаев выиграл этап Гран-при в Красноярске

Николай Угожаев выиграл этап Гран-при в Красноярске
Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев стал победителем этапа Гран-при России, который проходит в Красноярске. За два выступления спортсмен получил от судей 266,25 балла. Он успешно исполнил в произвольной программе четыре четверных прыжка.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
266.25
2
Григорий Фёдоров
Москва
249.67
3
Александр Мельников
Москва
241.90

Второе место занял Григорий Фёдоров, чья итоговая сумма баллов составила 249,67. Тройку призёров замкнул Александр Мельников, набравший за две программы 241,90 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Красноярске. Одиночное катание. Мужчины. Итоговые результаты

1. Николай Угожаев – 266,25
2. Григорий Федоров – 249,67
3. Александр Мельников – 241,90
4. Андрей Мозалев – 237,02
5. Дамир Черипка – 236,50
6. Михаил Полянский – 227,45
7. Даниил Самсонов – 223,38
8. Матвей Ветлугин – 223,10
9. Данил Федосимов – 196,65
10. Илья Строганов – 191,39
11. Тимофей Шелковников – 170,23

