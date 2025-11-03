Николай Угожаев выиграл этап Гран-при в Красноярске

Российский фигурист Николай Угожаев стал победителем этапа Гран-при России, который проходит в Красноярске. За два выступления спортсмен получил от судей 266,25 балла. Он успешно исполнил в произвольной программе четыре четверных прыжка.

Второе место занял Григорий Фёдоров, чья итоговая сумма баллов составила 249,67. Тройку призёров замкнул Александр Мельников, набравший за две программы 241,90 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Красноярске. Одиночное катание. Мужчины. Итоговые результаты

1. Николай Угожаев – 266,25

2. Григорий Федоров – 249,67

3. Александр Мельников – 241,90

4. Андрей Мозалев – 237,02

5. Дамир Черипка – 236,50

6. Михаил Полянский – 227,45

7. Даниил Самсонов – 223,38

8. Матвей Ветлугин – 223,10

9. Данил Федосимов – 196,65

10. Илья Строганов – 191,39

11. Тимофей Шелковников – 170,23