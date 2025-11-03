Мельников рассказал о своих эмоциях после бронзы на этапе Гран-при

Российский фигурист Александр Мельников прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске. За два выступления спортсмен получил от судей 241,90 балла.

«Когда готовились к этапу, были мысли, что в целом если всё будет хорошо, то можно побороться за тройку. Для меня призовое место — это в новинку, я впечатлён и очень рад.

Похвалю себя за то, что во второй половине произвольной программы поборолся за большинство прыжков, которые есть. Поругаю за то, что практически самые стабильные элементы срываю», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.