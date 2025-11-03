Скидки
Мельников рассказал, боится ли конкуренции на следующем этапе Гран-при

Российский фигурист Александр Мельников, выигравший бронзовую медаль на Гран-при в Красноярске, рассказал, боится ли конкуренции на следующем этапе серии.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
266.25
2
Григорий Фёдоров
Москва
249.67
3
Александр Мельников
Москва
241.90

«Думаю, что сказываются нервы, я не до конца с ними справился. После этого этапа Гран-при мне будет спокойнее, с каждым соревнованием переживаешь всё меньше и меньше, понимаешь, что всё не так критично.

Следующий мой этап — Казань. Все ребята в Казани знакомые, прекрасно знаю, кто и что делает, это спорт, конкуренция, главное — сделать свою работу», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Мельников замкнул тройку призёров на этапе Гран-при России в Красноярске, фигурист набрал 241,90 балла за две программы.

