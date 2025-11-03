Мельников рассказал, боится ли конкуренции на следующем этапе Гран-при

Российский фигурист Александр Мельников, выигравший бронзовую медаль на Гран-при в Красноярске, рассказал, боится ли конкуренции на следующем этапе серии.

«Думаю, что сказываются нервы, я не до конца с ними справился. После этого этапа Гран-при мне будет спокойнее, с каждым соревнованием переживаешь всё меньше и меньше, понимаешь, что всё не так критично.

Следующий мой этап — Казань. Все ребята в Казани знакомые, прекрасно знаю, кто и что делает, это спорт, конкуренция, главное — сделать свою работу», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Мельников замкнул тройку призёров на этапе Гран-при России в Красноярске, фигурист набрал 241,90 балла за две программы.