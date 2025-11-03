Ученик Соколовской Фёдоров: повторять такой график этапов Гран-при я бы не стал

20-летний российский фигурист, ученик Светланы Соколовской Григорий Фёдоров высказался о графике этапов Гран-при России после выступления в Красноярске, где он занял второе место.

«Хотелось уже, грубо говоря, отстреляться, закончить с этапами. Хотелось показать достойное катание, собирал последние силы, чтобы показать [программу], и уже спокойно готовиться к чемпионату России.

Когда узнал, что после Магнитогорска полечу в Красноярск, воспринял это как вызов, с которым мне надо справиться, но повторять я это бы не стал. Недели не хватает для полного восстановления», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.