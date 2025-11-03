Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Соколовской Фёдоров: повторять такой график этапов Гран-при я бы не стал

Ученик Соколовской Фёдоров: повторять такой график этапов Гран-при я бы не стал
Комментарии

20-летний российский фигурист, ученик Светланы Соколовской Григорий Фёдоров высказался о графике этапов Гран-при России после выступления в Красноярске, где он занял второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
266.25
2
Григорий Фёдоров
Москва
249.67
3
Александр Мельников
Москва
241.90

«Хотелось уже, грубо говоря, отстреляться, закончить с этапами. Хотелось показать достойное катание, собирал последние силы, чтобы показать [программу], и уже спокойно готовиться к чемпионату России.

Когда узнал, что после Магнитогорска полечу в Красноярск, воспринял это как вызов, с которым мне надо справиться, но повторять я это бы не стал. Недели не хватает для полного восстановления», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Материалы по теме
Бойкова и Козловский заявили четверной выброс! Сделают — станут лидерами сезона. LIVE
Live
Бойкова и Козловский заявили четверной выброс! Сделают — станут лидерами сезона. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android