Фёдоров рассказал, как обсуждал вращение с Соколовской после этапа в Магнитогорске

Российский фигурист Григорий Фёдоров рассказал, как обсуждал со своим тренером Светланой Соколовской ситуацию, связанную со сменой спортсменом вращения в программе. После произвольной программы на этапе Гран-при в Магнитогорске в эфир попал отрывок спора Фёдорова и Соколовской насчёт внезапно изменённого элемента.

На этапе Гран-при в Красноярске Фёдоров занял второе место.

«Кто прав, кто виноват — мы не выясняли. Мы приехали в Москву, разобрались, когда я уезжал в Красноярск, она сказала: «Давай я на трансляции увижу то же самое, что и в Магнитогорске, ничего нового не выдумывай», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.