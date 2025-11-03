Скидки
Фигурное катание

Фёдоров рассказал, как обсуждал вращение с Соколовской после этапа в Магнитогорске

Фёдоров рассказал, как обсуждал вращение с Соколовской после этапа в Магнитогорске
Российский фигурист Григорий Фёдоров рассказал, как обсуждал со своим тренером Светланой Соколовской ситуацию, связанную со сменой спортсменом вращения в программе. После произвольной программы на этапе Гран-при в Магнитогорске в эфир попал отрывок спора Фёдорова и Соколовской насчёт внезапно изменённого элемента.

На этапе Гран-при в Красноярске Фёдоров занял второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
266.25
2
Григорий Фёдоров
Москва
249.67
3
Александр Мельников
Москва
241.90

«Кто прав, кто виноват — мы не выясняли. Мы приехали в Москву, разобрались, когда я уезжал в Красноярск, она сказала: «Давай я на трансляции увижу то же самое, что и в Магнитогорске, ничего нового не выдумывай», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Новости. Фигурное катание
