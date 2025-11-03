Угожаев: на тренировках получается и пять, и четыре, и 150 четверных

Российский фигурист Николай Угожаев, выигравший этап Гран-при в Красноярске, рассказал, что на тренировках ему удаётся исполнять большое количество четверных прыжков, однако не всегда они получаются успешными в рамках соревнований.

«Первый раз в жизни на соревнования прыгнул четверной риттбергер, очень рад. Решил вчера, что буду делать пять четверных. Риттбергер я стабильно прыгаю на тренировках, решил, что надо вставлять в программу, а тулуп опустим, забыли о нем.

Я накатывал то пять, то четыре четверных, этот запасной вариант с пятиквадкой у меня всегда был в голове. На тренировках и пять, и четыре, и 150 четверных получается, а на соревнованиях — не всегда», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.