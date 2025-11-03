Скидки
Угожаев рассказал, где выступит до чемпионата России

Российский фигурист Николай Угожаев, ставший победителем этапа Гран-при России в Красноярске, рассказал, на каких турнирах выступит до чемпионата России, который пройдёт в декабре в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
266.25
2
Григорий Фёдоров
Москва
249.67
3
Александр Мельников
Москва
241.90

«Сразу знал, что Красноярск — счастливый город для меня, но теперь уже точно. Эта победа важна, но к чемпионату России буду ещё сильнее готовиться.

Выступил бы перед чемпионатом России, чтобы не терять соревновательную форму, думаю, буду на финале Кубка Санкт-Петербурга. Эту неделю буду заниматься учёбой в институте, пора бы уже начинать, а потом — дома отдыхать», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

