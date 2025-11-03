Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Красноярске

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, выиграли этап Гран-при России, который прошёл в Красноярске. За два проката спортсмены получили от судей 226,18 балла. В произвольной программе фигуристы пытались исполнить четверной выброс, однако Александра приземлилась в степ-аут — на две ноги.

Второе место заняли Таисия Щербинина и Артём Петров, набравшие за две программы 201,34 балла. Тройку призёров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (191,38).

Фигурное катание. Этап Гран-при в Красноярске. Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 226,18 балла.

2. Таисия Щербинина/Артём Петров – 201,34.

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 191,38.

4. Алиса Блинникова/Алексей Карпов – 179,28.

5. Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко – 170,64.

6. Анна Москалёва/Артём Родзянов – 167,90.

7. Дарья Андреева/Александр Акимов – 157,72.

8. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик – 140,02.