Матч-центр:
Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Красноярске

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, выиграли этап Гран-при России, который прошёл в Красноярске. За два проката спортсмены получили от судей 226,18 балла. В произвольной программе фигуристы пытались исполнить четверной выброс, однако Александра приземлилась в степ-аут — на две ноги.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Окончено

Второе место заняли Таисия Щербинина и Артём Петров, набравшие за две программы 201,34 балла. Тройку призёров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (191,38).

Фигурное катание. Этап Гран-при в Красноярске. Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 226,18 балла.
2. Таисия Щербинина/Артём Петров – 201,34.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 191,38.
4. Алиса Блинникова/Алексей Карпов – 179,28.
5. Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко – 170,64.
6. Анна Москалёва/Артём Родзянов – 167,90.
7. Дарья Андреева/Александр Акимов – 157,72.
8. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик – 140,02.

