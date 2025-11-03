Щербинина и Петров поделились впечатлениями от первого взрослого этапа Гран-при

Фигуристка Таисия Щербинина, выступающая в паре с Артёмом Петровым, поделилась впечатлениями от первого взрослого этапа Гран-при России. В Красноярске фигуристы заняли второе место с результатом 201,34 балла.

«Очень радостно, что у нас получилось занять второе место, мы знаем, куда расти. Были небольшие помарки, будем их исправлять. Ожидания от взрослого сезона оправдались на 101%, нам нравятся атмосфера, ребята, с которыми мы катаемся, условия, всё невероятно круто», — передаёт слова Щербининой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Победителями этапа стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По сумме двух программ они получили от судей 226,18 балла.