Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербинина и Петров поделились впечатлениями от первого взрослого этапа Гран-при

Щербинина и Петров поделились впечатлениями от первого взрослого этапа Гран-при
Комментарии

Фигуристка Таисия Щербинина, выступающая в паре с Артёмом Петровым, поделилась впечатлениями от первого взрослого этапа Гран-при России. В Красноярске фигуристы заняли второе место с результатом 201,34 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Окончено

«Очень радостно, что у нас получилось занять второе место, мы знаем, куда расти. Были небольшие помарки, будем их исправлять. Ожидания от взрослого сезона оправдались на 101%, нам нравятся атмосфера, ребята, с которыми мы катаемся, условия, всё невероятно круто», — передаёт слова Щербининой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Победителями этапа стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По сумме двух программ они получили от судей 226,18 балла.

Материалы по теме
Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android