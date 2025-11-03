Щербинина и Петров рассказали, как проводят соревнования на тренировках

Российские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров рассказали, как во время тренировок проводят полноценные прокаты. Фигуристы стали серебряными призёрами этапа Гран-при России в Красноярске, набрав по сумме короткой и произвольной программ 201,34 балла.

Петров: Мы на тренировках можем прямо проводить полноценные прокаты, делать шестиминутки, проводить жеребьёвки. В этом сезоне у нас даже появились распечатки.

Щербинина: У нас нет оценок, мы катаемся и разбираем прокаты. Оценки друг друга не знаем, просто разбираем прокаты, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Этап Гран-при России в Красноярске проходил со 2 по 3 ноября.