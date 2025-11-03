Скидки
Щербинина и Петров объяснили, почему прыгают сальхов

Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Шербинина и Артём Петров рассказали, почему они прыгают сальхов.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Окончено

Щербинина: Когда я была одиночницей, у меня любимым прыжком был риттбергер. Когда перешла в парное катание, я очень хотела его прыгать.

Петров: Но я их не прыгаю.

— А флип и лутц?

Артём: Я их не прыгаю,— передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

На этапе Гран-при России в Красноярске Щербинина и Петров заняли второе место с результатом 201,34 балла. Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (226,18).

